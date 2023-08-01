Haber: Damla Oya Erman

Bu Jura dönemi deniz kaplumbağası olan Solnhofia parsonsi'nin eksiksiz fosilleri nadirdir.

Ancak bilim insanları yakın zamanda, uzuvlarının neredeyse tamamını içeren dikkat çekici bir fosil keşfettiler - bu da kaplumbağanın uzuvlarının şeklini ve yapısını ilk kez ortaya koyuyor.

Bugünkü deniz kaplumbağa türleri, deniz derinliklerinde hareket etmelerini sağlayan uzun, sert yüzgeçlere sahiptir. Ancak yeni açıklanan fosilin uzuvları, modern deniz kaplumbağalarının aksine gövde büyüklüğüne göre daha kısa görünüyor.

Bilim insanları, bu kısa uzuvların S. parsonsi'nin açık deniz yerine sahil sularında yüzdüğünü düşünüyor. Solnhofia parsonsi'nin fosilleri ilk olarak 1970'lerde keşfedildi, ancak yeni örnek "bu türün en iyi korunmuş bireyi" olarak nitelendiriliyor. Fosil, tam bir kafatasını, kabuğunu ve dört tam uzvu içeriyor.

Yaşamda, S. parsonsi yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaydı ve kafatası oldukça büyüktü. Büyük kafatası, kabuklu kabuklu kabukluları ve yumuşakçaları kırma işlevi görmüş olabilir, ancak bunlar "şu anda oldukça spekülatif" çünkü soyu tükenmiş kaplumbağanın beslenmesine dair doğrudan kanıtlar henüz bulunamadı.

Fosil, 2014 yılında Almanya'nın güneydoğusundaki bir kalker ocağından çıkarıldı. Bölge, Jura Dönemi'nin son kısmına ait zengin fosillerle dolu. S. parsonsi'nin yaşadığı ortamın, sahil resiflerinin ve lagünlerin bir ağı olması muhtemeldir. Bu kaplumbağalar genellikle kıyıya yakın bölgelerde yaşardılar.

Eski deniz kaplumbağasının fosili, olağanüstü ayrıntıda fosilleri koruyan ince taneli kireçtaşlarında bulunuyor. Bu kireçtaşları, deniz hayvanları ve bitkilerinin yanı sıra karasal dinozor ve pterozor fosillerini koruma yeteneğine sahip.

Ancak bu bölge nispeten yeni olduğu için, birçok fosil henüz incelenmedi ve milyonlarca yıl önce bir arada yaşayan farklı türler ve sahil habitatı hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekiyor.