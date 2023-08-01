Bağdat

Irak'ta hava sıcaklıkları yaz aylarında bazen 50 dereceyi geçebiliyor. Yüksek sıcaklıklar özellikle açık havada yevmiye ile çalışan işçileri olumsuz etkiliyor.

Yakıcı güneş altında genelde inşaatlarda çalışan ya da hamallık yapan işçiler, çalışma koşullarının yasayla düzenlenmesini ve kendilerine sosyal güvence sağlanmasını istiyor.

"İşçiler her türlü kanunsuzluğun kurbanı oluyor"

Irak İşçiler Sendikası Başkanı Settar Denbus, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasının özellikle yevmiyeli çalışan işçilerin gelirini ciddi anlamda etkilediğini ifade etti.

Denbus, "İşçiler, doğal afetlerle siyasi ve güvenlik gelişmeleri ve ekonomik durumdan yakından etkileniyor. Yevmiyeli çalışan işçiler sosyal güvenlik sigortası gibi hiçbir güvenceye tabi değiller. İşçiler her türlü kanunsuzluğun kurbanı oluyor." dedi.

Sırtında 100 kilogram yükle 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

Hazim Abdulhasan, Bağdat'ta hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Iraklılardan biri.

AA muhabirine konuşan Abdulhasan, "Sabaha karşı saat 03.30'da işe başlayıp akşam saat 17.00'de eve dönerim. Bazen bir günde 25 bin dinar (15 dolar) kazanırım bazen de hiçbir şey kazanmadan eve eli boş dönerim. Yüksek sıcaklığa sık sık su tüketerek dayanmaya çalışıyorum." dedi.

Abdulhasan, 50 dereceyi bulan sıcak havada sırtında 40 kilogramdan 100 kilograma kadar yük taşıdığını söyledi.

Dört çocuk sahibi olduğunu ve kirada oturduğunu belirten Iraklı işçi, şöyle devam etti:

"Ay başı geldi ve ben hala kira parasını toplamış değilim. Sosyal Güvenlik Kurumunun işsizlere verdiği maaştan da yaralanamadım. Bana verilen vaatler yerine getirilmedi. Gelip cep telefonu numaramı ve diğer bilgilerimi alıp gidiyorlar, bir daha geri dönüş olmuyor."

"Çalışma saatlerimi yakıcı güneşin altında geçirmek zorunda kalıyorum"

Bağdat'ın en işlek noktalarından Şorca Çarşısı'nda hamallık yapan 28 yaşındaki Abbas Hudayyır, gündelikçi işçileri koruyan yasalar çıkarılmasını istedi.

Eve ekmek götürmek için her gün aşırı sıcak altında çalışmaktan başka çaresi olmadığını söyleyen üç çocuk babası Hudayyır, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Sabah 05.30 evden çıkıp akşam 15.00 gibi eve dönerim. Ya evde oturacaksın ya da çalışacaksın. Bunun başka yolu yok. Hamallık yaptığım için çalışma saatlerimi yakıcı güneşin altında geçirmek zorunda kalıyorum. Kendimi güneşten şapka takarak ya da iş olmadığı saatlerde gölge bir yerde oturarak koruyorum."

"52 dereceye kadar yükselen sıcağa kimse dayanamaz"

Bağdat'ın yakıcı güneşi altında her gün ortalama 10 saat hamallık yapan 21 yaşındaki Murtaza Ali de sosyal güvencesi olmayan işçilerden biri.

Ali, "Sabah saat 05.00'ten akşam saat 16.00'ya kadar çalışıyorum. 52 dereceye kadar yükselen sıcağa kimse dayanamaz. Ama çalışmasak da kimse bize maaş vermez. Yevmiyemiz 20 ile 25 bin dinar arasında (12-15 dolar). Bazen sıcak altında beklememe rağmen hiç çalışmadan da eve dönebiliyorum." diye konuştu.

İnşaat işçisi, 5 çocuk sahibi Falah Abdullah da artan sıcaklıklar nedeniyle bazen günlerce çalışamadıklarını ifade etti.

AA