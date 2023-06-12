BİTLİS- Kızılcık Şerbeti’nin yıldız oyuncularından Murat Tavlı, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı'nda yetimhane anılarını anlattı. Fuara katılan gençler, Tavlı’nın söyleşisine yoğun ilgi gösterdi.

BETAV Bitlis 2. Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılan oyuncu Murat Tavlı, konservatuvar öğrencisi olduğu dönemde yetimhanedeki çocuklara tiyatro öğretmenliği yapma fırsatı bulduğunu anlattı. Tavlı, "Yetimhanedeki çocuklarla sahneye çıkmak, oyunları ezberlemek, tiyatroyu sevdirmek ve bir aile olmak harika bir deneyimdi. Ne yazık ki çalıştığım yetimhanenin müdürü değiştikten sonra çalışmalarımıza devam edemedik" dedi. Tavlı, yetimhanedeki günlerinin üzerinde bıraktığı etkiyle "Kuytu" kitabını kaleme aldığını anlattı.

ÇOCUKLARIMIZA BİR DAHA TERK EDİLME DUYGUSU YAŞATMAYIN

Tavlı, yetimhane ortamında çocuklara verilen en büyük kötülüğün, onlara çikolata ve oyuncaklar verip bir daha ziyaret etmemek olduğunu belirterek bu şekilde terk edilen çocukların, daha önce yaşadıkları terk edilme duygusunu tekrar deneyimlemelerine sebep olduğunu vurguladı. Tavlı, ziyaretçiler üzerinde derin bir etki bıraktı.

TAVLI'DAN HATAY EVVEL TEMMUZ FESTİVALİNE DESTEK

Hatay'dan fuarda çocuk oyunu sergilemek için gelen tiyatrocu Hasan Özgün'ün, 4000 yıllık bir gelenek olan "Evvel Temmuz Festivali"nin bu yıl "Gitmiyoruz, buradayız" mottosuyla gerçekleştirileceğini anlatması üzerine Murat Tavlı, festivale destek vereceğini açıkladı. Seyircilerden yoğun alkış alan ve sevgi seliyle karşılanan Tavlı, kitaplarını imzaladı ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi

HABER: ERCAN AYDIN