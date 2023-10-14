22 yaşındaki Shani Louk ve 30 yaşındaki erkek arkadaşı Orión Hernández Radoux, cumartesi günü gerçekleşen şüpheli saldırıdan bu yana kayıp. Almanya'da yaşayan ailesi hala olumlu bir haber bekliyor.

Alman-İsrail vatandaşı Shani'nin cesedinin bir kamyonet üzerinde teşhir edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlangıçta öldüğünden korkuldu. Ancak anne Ricarda Louk, Shani'nin ciddi bir kafa travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu ancak hayatta olduğunun kendisine söylendiğini iddia ediyor.Aileleri şimdi iki sevgilinin teröristler tarafından kaçırılanlar arasında olmasından korkuyor.

Sun Online'a göre, Shani'nin telefonundan ailesine tüyler ürpertici mesajlar gönderildi. Arapça olarak gönderilen mesajlar yayın tarafından tercüme edildi.

Hamas tarafından gönderildiği iddia edilen mesajlarda, "Yüzünüze tüküreyim" ve "Allah belanızı versin". Ayrıca "Filistin'i özgürleştirin" ve "Siyonistlerden arındırın" yazıyor.

Shani'nin ailesi, yardım taleplerini görmezden geldiği için Alman hükümetine ateş püskürdü. Ricarda da kızının hayatta olduğunu öğrendikten sonra yardım için yalvarıyor.