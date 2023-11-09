Haber: Mert Osman Erman

2021 darbesinin ardından atanmış eski General Myint Swe, askeri konseyin düzenlediği acil bir toplantıda, orduya ciddi kayıplar yaşatan anti-askeri isyancılar tarafından koordine edilen saldırıları ele almak için konuştu.

Shan Eyaleti'nde ülkenin kontrolünü ele geçiren ve Çin ile yapılan karayolu ticaretinin büyük bir kısmını taşıyan sınır geçişlerini ele geçiren üç etnik isyancı ordu, hükümete karşı olan diğer silahlı gruplar tarafından destekleniyor.

Bu, 2021 Şubat'ında iktidarı ele geçirdiğinden beri darbenin en ciddi geri çekilmesidir. Felakete yol açan darbeye tepki olarak başlatılan silahlı ayaklanmanın iki buçuk yılının ardından askeri zayıf ve muhtemelen yenilebilir görünüyor.

Hükümet, hava saldırıları ve topçu bombardımanları ile yanıt verdi, binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladı. Ancak kaybedilen toprakları geri alamadı veya takviye getiremedi. Yüzlerce askerin öldüğü düşünülenler arasında, darbenin ardından yapılan çatışmalarda ölen en üst rütbeli subay olan Brigadier General Aung Kyaw Lwin de bulunuyor.

Bu saldırıyı daha da önemli kılan şey, Shan Eyaleti'nde faaliyet gösteren iyi silahlanmış isyancıların, junta'yı devirmek ve demokratik yönetimi yeniden sağlamak amacıyla daha geniş kampanya ile askeri operasyonlarını açıkça uyumlu hale getirdikleri ilk kez işarettir.

Ancak başka faktörler de devrede. Bu üç isyancı grup, ellerinde tuttukları toprakları genişletme uzun süreli hedefine sahiptir. Ve en önemlisi, genellikle Myanmar sınırındaki tüm gruplar üzerinde sınırlayıcı bir etki yapan Çin, bu operasyonu engellemedi.

Bu muhtemelen Shan Eyaleti'ndeki dolandırıcılık merkezlerinin junta'nın bu konudaki hareketsizliği nedeniyle yaşadığı bir hayal kırıklığıdır. Shan Eyaleti'nde faaliyet gösteren bu dolandırıcılık merkezlerinde binlerce Çin vatandaşı ve diğer yabancılar zorla çalıştırılmıştır. İsyan etmişler, bu merkezleri kapatmanın amaçlarından biri olduğunu söylüyor.

2021'de askeri ve polis tarafından şiddetle bastırılan barışçıl protestolar sırasında, muhalefet aktivistleri junta'ya karşı ülke genelinde silahlı bir ayaklanma çağrısında bulunmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını kararlaştırdılar.

Birçok insan, eğitim ve silahlara erişim umuduyla Tayland, Çin ve Hindistan sınırları boyunca Myanmar'ın kontrol ettiği bölgelere kaçtılar.

Karen, Kachin, Karenni ve Chin gibi uzun süredir kurulmuş etnik ordular, darbenin devirdiği seçilmiş yönetim tarafından kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne (NUG) katılmaya karar verdiler. Shan Eyaleti'nde Tayland ve Çin sınırlarına komşu olan devletlerin bir arada bulunduğu büyük ve yasa dışı bir bölge olarak bilinen Shan Eyaleti, dünyanın en büyük kaçak uyuşturucu üreticilerinden biri olarak bilinmesinin yanı sıra son zamanlarda kumarhaneler ve dolandırıcılık merkezlerinin iş yaptığı bir yer olarak da tanınıyor.

1948'deki Myanmar bağımsızlığından bu yana çatışma ve yoksullukla karşı karşıya kalan Shan Eyaleti, farklı savaş ağalarının, uyuşturucu baronlarının veya etnik isyancıların hakim olduğu bir bölgeye bölünmüştü ve birbirleriyle ve orduyla savaşıyorlardı. İki rakip isyancı gücü, Shanların en büyük etnik gruplarından birini temsil ettiğini iddia ediyor, ancak son yıllarda dört küçük etnik grup güçlü ordular oluşturdu.

Onların en güçlüsü olan Wa, Çin'in desteğiyle modern silahlarla donatılmış yaklaşık 20.000 askeriyle. Ardından gelen Kokang, uzun süredir isyan geleneği olan etnik Çin grubudur; Palaung veya Ta'ang, kendi başlarına yönetilen uzak tepeli köylerin insanları, 2009'da kurulduğundan beri orduları hızla büyümüştür; ve aslında Rakhine Eyaleti'nden olan ancak ülkenin doğusunda büyük bir göçmen nüfusu olan Arakan Ordusu'nu kuran Rakhine, Myanmar'da en iyi donatılmış güçlerden biri şu anda Shan Eyaleti dışındaki neredeyse tüm kasaba ve köyleri kontrol ediyor.

Wa, Myanmar askeri ile 1989'da ateşkese varmış ve genellikle silahlı

çatışmalardan kaçınmışlardır. Kendilerini junta ve muhalefet arasındaki çatışmanın dışında görünen nötr olduklarını iddia ediyorlar. Ancak, ülkenin geri kalanındaki anti-askeri direniş gruplarına giden silahların kaynağı olarak kabul ediliyorlar.

Diğer üç etnik ordu - Kokang MNDAA, Ta'ang TNLA ve Arakan Ordusu - kendilerini Kardeşlik İttifakı olarak adlandırıyorlar. Darbenin ardından askerlerle defalarca çatışsalar da, her zaman kendi topraklarına olan ilgileri nedeniyle, NUG'nun yanı sıra destek amacıyla değil.

Bu üç isyancı grup, diğer Myanmar bölgelerinden gelen muhaliflere sığınma, askeri eğitim ve bazı silahlar verdiği konusunda sessiz kaldılar.

Ancak Çin sınırına yakın oldukları için Çin'in endişelerini göz önünde bulundurmak zorunda kaldılar. Çin, sınırı istikrarlı ve ticaretin akışını sağlamak istemektedir. Çin, junta'ya diplomatik destek sağlamış ve NUG'dan uzak durmuştur.

Bu yıl haziran ayında, Çin'in baskısı altında Kardeşlik İttifakı, askeriyle barış görüşmelerine katılmayı kabul etti, ancak bu hızla çöktü. Ancak hala daha geniş bir iç savaşın dışında kalmayı planladılar gibi görünüyor.

27 Ekim'de başlattıkları operasyon bu durumu değiştirdi.

Dramatik ilerlemeler kaydettiler. Bütün ordu birimleri direnmeden teslim oldu. İttifak, 100'den fazla askeri üssü ele geçirdiklerini ve Çin sınırındaki Chinshwehaw'da sınır geçişini, Çin'in ana girişi olan Muse yolunu kesen Hsenwi gibi dört kasabayı ele geçirdiklerini söylüyorlar.

Askeri takviyelerin getirilmesini engellemek için köprüleri patlattılar ve junta'ya sadık ailelerin işlettiği scam merkezlerinin bulunduğu Laukkaing kasabasını kuşattılar.

Çin'de daha fazla yabancı vatandaşın kasabada kalmış olabileceğine inanılıyor, kasabada kalan sınırlı yiyecek için sıraya giren insanların artan kaosu var. Çin, tüm vatandaşlarının en yakın sınır kapısından tahliye edilmesini önerdi.

Kardeşlik İttifakı, şimdi NUG gibi askeri hükümeti devirmek ve Myanmar için yeni bir federal yapı üzerine yapılması planlanan müzakerelerde en güçlü konumda olmak istiyor.

TNLA, anayasada kendilerine ayrılan küçük Ta'ang özerk bölgesini genişletmeyi uzun süredir istiyor.

MNDAA, 2009'da bir askeri operasyonla kaybettiği Laukkaing'in kontrolünü ve sınırını geri kazanmak istiyor, bu operasyonu yürüten kişi hiç kimse diğer değil, Myanmar'ın askeri şefi General Min Aung Hlaing'di.

Ve herkes Arakan Ordusu'nu izliyor. Şimdiye kadar sadece Shan Eyaleti'ndeki savaşı desteklediler. Eğer Rakhine Eyaleti'nde askeri saldırıda bulunmayı seçerlerse, junta kendini tehlikeli bir şekilde aşırı gerilmiş bulur.

Bir TNLA sözcüsü, grubun artık askeri hükümetle müzakere etmekte değer görmediğini çünkü meşruiyetsiz olduğunu söyledi.

Verecekleri herhangi bir anlaşma, gelecekte seçilmiş bir hükümet tarafından geçersiz kılınacaktır. Ta'ang, Kokang ve Wa, kendi halkları için yeni bir federal sistem içinde eyalet statüsünün anayasal tanınmasını kazanma hedefini paylaşıyor.

Bu grupların mücadeleye katılması, Myanmar'da askeri yönetimi sona erdirmeye yardımcı olabilir. Ancak Shan Eyaleti'ndeki diğer grupların çıkarları ile çatışmaya yol açabilecek olan bu hedefler, Myanmar için demokratik bir gelecek çizmeye çalışanları bekleyen birçok zorluğun habercisi.