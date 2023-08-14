Haber: Mert Osman Erman

Kachin eyaletindeki dağlık Hpakant kasabası, dünyanın en büyük ve en kazançlı yeşim madenlerine ev sahipliği yapıyor.

Etkilenenlerin birçoğunun, terk edilmiş maden ocaklarında çalışan ve yaşayan, uçurumlar boyunca çamuru kazan yerliler olduğuna inanılıyor.

Mayıs ve Ekim ayları arasında şiddetli muson yağmuru Myanmar'ı vurduğunda, bölgede ölümcül toprak kaymaları yaygındır.

Temmuz 2020'de aynı bölgede meydana gelen toprak kaymasında en az 162 kişi hayatını kaybederken, 2015 yılında meydana gelen bir kazada 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yağışlı mevsim nedeniyle madencilik faaliyetlerine ara verildi. Ancak Pazar günü yerel saatle 15:30 sıralarında meydana gelen kazada yakalananların çoğu yeşim taşı arayan bağımsız çöpçülerdi.

Şiddetli yağmur, madencilik şirketlerinin yaptığı kazılardan kalan, yüksekliği 150 metreden fazla olan devasa toprak yığınlarını gevşetmiş, kir ve molozları uçurumdan aşağı savurmuş ve yoldaki madencileri süpürmüştü.

Hayatta kalanlar ayrıca yeşim taşı için kazarken çamur, kaya ve sel suyundan oluşan bir duvarın onları ezdiğini anlattılar.

Myanmar'ın bu bölgesindeki manzara, yüzlerce düzensiz mayınla dolu. Bunlar, ülkenin diğer bölgelerinden yeşim taşı aramaya gelen çok sayıda göçmen işçiyi çekiyor ve bunların çoğu Çin'de satılıyor.

Bir kurtarma görevlisi Associated Press'e Pazar günü 34 kişinin kaybolduğunu, sekiz kişinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak bazı madencilerin yeşim taşı bulma umuduyla olay yerine döndüğünü söyledi.

Ordu tarafından tutuklanmaktan korktuğu için adının açıklanmaması koşuluyla konuşan kurtarma görevlisi, "Henüz herhangi bir ceset bulamadık" dedi.

Jade madenciliği, Myanmar'ın askeri hükümeti için önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca etnik silahlı bir grup olan Kachin Bağımsızlık Ordusu'nu da finanse ediyor.

Ordu ve Kachin isyancıları, yılda yaklaşık 30 milyar dolar (23.6 milyar £) değerinde olduğu tahmin edilen yeşim madenleri nedeniyle Kachin Eyaletinin bu kısmı üzerinde uzun yıllar boyunca kontrol için savaştı.

Aung San Suu Kyi liderliğindeki sivil hükümeti deviren 2021 askeri darbesinden önce ve sonra burada sık sık çatışma yaşandı.