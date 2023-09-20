Haber: Mert Osman Erman

Karabakh kuvvetlerinin kabul ettiği temel taleplerden biri, tam silahsızlanma önerisidir.

Güney Kafkasya bölgesindeki bu bölgede uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan yaklaşık 120,000 etnik Ermeni yaşamaktadır.

Üç yıl önce Azerbaycan, Karabakh ve çevresindeki bölgeleri geri aldı ve Salı günü tam bir teslimiyet talep etti.

Karabakh yetkilileri, Azerbaycan ordusunun "terörle mücadele" operasyonları olarak adlandırdığı şeyi başlattığı günden bu yana en az 27 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını söylüyor.

Azerbaycan başkanlığı, yetkililerin Perşembe günü Azerbaycan'ın Yevlakh kasabasında "yeniden entegrasyon konuları" üzerine Karabakh'ın Ermeni temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.

Bu kasaba, Karabakh'ın bölgesel başkenti olan Khankendi'nin (Ermeniler tarafından Stepanakert olarak bilinir) yaklaşık 100 km (60 mil) kuzeyindedir.

Enklavdaki liderler, Rus barış güçleri tarafından yürütülen arabuluculuk sayesinde yerel saatle 13:00'ten (GMT 09:00) itibaren tamamen çatışmaların sona ermesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladılar.

Ancak ateşkes yürürlüğe girdikten hemen sonra bölgesel başkentte hala yüksek patlama sesleri duyulabiliyordu.