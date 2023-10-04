İstanbul

Duzdağı Fizyoterapi Merkezi'nde solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor.

Dağın 350 metre içinde kurulan, tüneller vasıtasıyla ulaşılan merkezdeki yatakhanelerde konaklayan hastalar 10-15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor.

Erkekler, kadınlar ve çocuklar için ayrı tedavi alanı bulunan mağarada 347'si hastane usulü 127'si ise otel odası standardında 474 yatak yer alıyor.

Duzdağı Fizyoterapi Merkezinin Başhemşiresi Mirzeyeva Nurane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum yolu hastalıklarına şifa olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastanelerinde tedavi görmek isteyenlere önce gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını dile getiren Nurane, tetkiklerin ardından hastalığın ağırlığına göre 7-15 gün arasında tedavi sürecinin belirlendiğini kaydetti.

Nurane, gündüzleri 3 ile 12 yaş arasındaki çocukların mağarada 5 saat kalabildiğini, geceleri ise yetişkinlerin 12 saat boyunca burada yattığını belirtti.

Türkiye, Kanada, ABD, Rusya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden hastaların kendilerine başvurduğunu dile getiren Nurane, hastanenin faydasını görenlerin daha sonra yakınlarını getirmek istediklerini kaydetti.

Nurane, hastanelerinde tedavi görenlerin ilerleyen süreçlerde grip gibi hastalıkları da hafif şekilde atlattığını sözlerine ekledi.

"Nahçıvan'a gelen turistler de mutlaka gelip burayı görüyorlar"

Duzdağı Fizyoterapi Merkezi Departman Müdürü Quliyev Niami, 12'nci yüzyıldan itibaren tuz çıkartılan mağaranın 1979'dan itibaren fizyoterapi merkezi olarak faaliyette olduğunu söyledi.

Dağdan artık tuzun çıkartılmadığını anlatan Niami, "Talep çok olduğu için burası sadece terapi merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Japonya, Almanya ve ABD gibi dünyanın 20 ülkesinden hastanemize tedavi için gelenler oluyor. Nahçıvan'ın sağlık turizmi için çok önemli bir yer. Nahçıvan'a gelen turistler de mutlaka gelip burayı görüyorlar." dedi.

Mağarada karbondioksit, metan ve azot gibi zararlı gazların olmadığını belirten Quliyev, mağaranın uzunluğunun girişten yatakların olduğu bölüme kadar 350 metre olduğunu, içi labirent şekilde 42 kilometre uzunluğuna ulaştığını ifade etti.

Quliyev, mağaranın havalandırmasının doğal, yaz kış ayrıt etmeksizin iç sıcaklığının ise 18-20 derece olduğunu kaydetti.

AA