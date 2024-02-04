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Mart 2015'te cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Geingob'un bu yıl ikinci ve son dönemini bitirmesi bekleniyordu.

Geingob, kanser tedavisinin bir kısmını 25 Ocak-2 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde görmüştü.

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Namibya Cumhurbaşkanlığından 25 Ocak’ta yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı bildirilmişti.

Namibya Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Geingob'un kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

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