Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü (29 Eylül) yapılan açıklamada, New Horizons'un Kuiper Kuşağı olarak bilinen Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki buzlu cisimlerin geniş halkasında seyahat ederken faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

NASA'nın Bilim Misyon Direktörlüğü'nde görevli Nicola Fox, Cuma günü yaptığı açıklamada, "New Horizons görevi, güneş rüzgarının etrafına büyük manyetik alanlar ve yüklü parçacıkların saçıldığı bir kabarcık olan heliosferimiz hakkında önemli soruları yanıtlamak ve NASA ile bilimsel topluluğa çok disiplinli bilim için olağanüstü fırsatlar sunma konusunda güneş sistemi içinde eşsiz bir konumda bulunuyor," dedi.

Fox ayrıca, "Kurum, New Horizons'un Kuiper Kuşağı'ndan çıkana kadar operasyonlarını uzatmanın en iyi seçenek olduğuna karar verdi ve bu çıkışın 2028 ile 2029 yılları arasında olması bekleniyor," diye ekledi.