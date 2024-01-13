Haber: Damla Oya Erman

Uzay ajansı, OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu'dan getirilen yaklaşık 2.5 ons (70 gram) kaya ve toz örneği elde etmişti. Ancak NASA, daha önce açıkladığı üzere, örneklerin bir kısmının Dokun ve Al Örnekleme Mekanizması adlı enstrümanın içindeki bir kapsülde kilitli kaldığını belirtti.

NASA'ya göre, örneği tutan başlık 35 bağlantı elemanı ile kapatılıyor ve bu bağlantı elemanlarından ikisi açılmak için zorluk çıkardı.

Bu mekanizmayı açmak ise kolay bir görev değildi. Uzay ajansı, numuneleri zarar verme veya kontaminasyon riskini en aza indirmek için kapsül etrafında önceden onaylanmış malzemeleri ve araçları kullanmak zorunda kaldı.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde OSIRIS-REx koruma lideri Dr. Nicole Lunning, "Bu inatçı bağlantı elemanlarını TAGSAM başından çıkarmak için bu yeni araçların gösterdiği direncin ve yaptığı inanılmaz işin üzerinden gelmek, bizi çok mutlu etti" dedi.

Bu sorunu çözmek adına NASA, "korumalı koruma eldiven kutularında kullanılmak üzere onaylanan en sert metal" olan cerrahi çelikten iki araç üretti.

Perşembe günü itibariyle, NASA hapsedilmiş örnek malzemenin henüz ortaya çıkarılmadığını belirtti. Uzay ajansına göre, "birkaç ek parçalama adımı" geride kaldı. Bu adımların tamamlanmasının ardından, gizli örnekler fotoğraflanabilir, çıkarılabilir ve tartılabilir.

Daha önce Bennu'dan toplanan malzemelerin analizi, örneklerin içinde hidratlı kil mineralleri formunda bol miktarda su ve karbon içerdiğini gösterdi. Bilim insanları, asteroidlerde su bulunmasının, yıllar önce Dünya'ya nasıl ulaştığına dair mevcut teoriyi desteklediğine inanıyor.