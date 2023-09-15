Haber: Duha Sena Oskay

Bill Nelson, uzay ajansının , Tanımlanamayan Anormal Olaylar (UAP'ler) olarak adlandırdığı UFO'larla ilgili bir yıllık çalışmanın bulgularını yayınlamasının ardından düşüncelerini sundu .

Bir basın toplantısında konuşan Bay Nelson, milyarlarca galaksideki milyarlarca yıldızla başka bir Dünyanın var olabileceğini itiraf etti.

Nelson konuşmasında şöyle dedi:

“Bana sorarsanız, ne kadar büyük olduğunu anlamakta zorluk çekeceğim kadar geniş bir evrende yaşam olduğuna inanıyor muyum? Kişisel cevabım evet.”

NASA bilim adamlarının Dünya benzeri başka bir gezegende yaşam olasılığını 'en az bir trilyon' olarak tahmin ettiğini ekledi.

Çalışmanın 33 sayfalık raporunda, NASA tarafından görevlendirilen bağımsız bir ekip, ABD uzay ajansına UAP'ler hakkında bilgi toplama çabalarını artırması ve Pentagon'un bunları tespit etmesinde daha büyük bir rol oynaması yönünde çağrıda bulundu.

16 üyeli panel, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin, UAP'ler de dahil olmak üzere nadir görülen olayların belirlenmesi için gerekli olduğunu belirtti.