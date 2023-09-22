Haber: Mert Osman Erman

Bunu yaparken gökyüzünde bir ateş topuna neden olacak, ancak bir ısı kalkanı ve paraşütler inişi yavaşlatacak ve Utah'ın Batı Çölü'nde nazik bir iniş yapacak.

Kapsül, asteroid Bennu'dan alınan bir avuç dolusu toz taşıyor, ki bu, en derin soruları bilgilendirmeyi vaat eden dağ büyüklüğünde bir uzay kayasıdır: Nereden geliyoruz?

"250 gram (9 ons) Bennu asteroidinden Dünya'ya geri getirdiğimizde, muhtemelen Güneş Sistemimizden önce var olan bir malzemeyi inceleyeceğiz, belki de Güneş Sistemimizden önce var olan bazı taneleri," diyor Prof Dante Lauretta, misyonun baş araştırmacısı.

"Başlangıçlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dünya nasıl oluştu ve neden yaşanabilir bir dünya? Okyanuslar sularını nereden aldı; atmosferimizdeki hava nereden geldi; ve en önemlisi, tüm Dünya yaşamının oluşturan organik moleküllerin kaynağı nedir?"Düşünce genellikle anahtar bileşenlerin birçoğunun aslında Dünya'ya etkileyen asteroidlerin yağmuruyla tesisatının erken döneminde teslim edildiği yönündedir, bunlardan birçoğu belki de sadece Bennu gibi.

Mühendisler, Osiris-Rex uzay aracının yolculuğunun son ayarlamalarını emretti. Geriye sadece kapsülün bu hafta sonu Dünya'ya düşmesine izin verip vermeme kararını vermek kaldı.

Bennu'nun parçalarını elde etme görevi 2016 yılında başladı, Nasa, Osiris-Rex sondasını 500 m (1.640 ft) genişliğindeki nesneye gönderdi. Vücuda ulaşmak iki yıl sürdü ve daha sonra uzay kayasının yüzeyinde örnek toplamak için güvenle bir konum belirleyebilmek için iki yıl daha harcadı.

Bu seçimde önemli olan şey, İngiliz rock efsanesi ve astrofizikçi Dr. Sir Brian May'dı. Queen gitaristi, stereo görüntüleme konusunda bir uzmandır.

İki farklı açıdan çekilen bir konunun iki resmini hizalamak suretiyle bir perspektif hissi verir - bir sahnenin 3D görünümünü oluşturur. May ve işbirlikçisi Claudia Manzoni, Bennu'daki olası örnek sitelerinin kısa listesi için bunu yaptı. Yaklaşmak için en güvenli yerleri belirlediler.

May, "Her zaman derim ki, bilim kadar sanata ihtiyacınız vardır," dedi. "Uzay gemisinin devrileceğini veya seçilen Nightingale olarak adlandırılan son seçilen sitenin kenarında bulunan bu 'kara ölü'ye çarpıp çarpmayacağını bilmek için araziyi hissetmeniz gerekir. Eğer bu olmuş olsaydı felaket olurdu."

Örnekleme anı, 20 Ekim 2020'de, şaşırtıcıydı.

Osiris-Rex, kendisini asteroidin yüzeyine indirmek için 3 m uzunluğundaki bir kolun sonundaki yakalama mekanizmasını tutuyordu.

Fikir, yüzeye vurup aynı anda çakıl ve toz kaldırmak için azot gazı patlatmaktı. Sonraki olan şey biraz şok ediciydi.

Mekanizma temas sağladığında yüzey sıvı gibi ayrıldı. Gaz ateşlendiğinde disk 10 cm (4 inç) aşağıdaydı. Azot basıncı, çapı 8 m (26 ft) olan bir çukur patlattı. Malzeme her yöne uçtu, ama önemlisi toplama odasına uçtu.

Ve işte şimdi buradayız. Osiris-Rex, yedi yıl süren yedi milyar kilometrelik bir yolculuğun sonunda Bennu örneğini teslim etmek için sadece saatler uzakta.

Kapsül güvenle yerde olduğunda, örnekleri analiz etmek için özel bir temiz oda inşa edilen Texas'taki Johnson Uzay Merkezi'ne gönderilecek.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Ashley King, malzemeye eldiven takma fırsatı bulacak olan ilk bilim adamlarından biri olacak. O, başlangıç analizlerini yapacak "hızlı bakış" ekibinin bir parçasıdır.

"Bir asteroidden örnekler getirmek - bunu çok sık yapmıyoruz. Bu nedenle ilk ölçümleri yapmak istersiniz ve bunları gerçekten iyi yapmak istersiniz," diyor. "İnanılmaz derecede heyecan verici."Nasa, Bennu'yu Güneş Sistemi'ndeki en tehlikeli kaya olarak kabul ediyor. Uzaydaki yolculuğu ona bilinen herhangi bir asteroidden daha fazla Dünya'ya çarpmaya yüksek bir olasılık veriyor. Ancak panik yapmayın, olasılıklar çok düşük - bir bozuk para atmak ve ardışık 11 baş elde etmek gibi. Ve herhangi bir çarpışma muhtemelen gelecek yüzyılın sonlarına kadar olmayacak.

Bennu'n

un muhtemelen ağırlığının yüzde 10'u kadar su içerdiği tahmin ediliyor - minerallerine bağlı olarak. Bilim adamları, bu sudaki farklı hidrojen atomlarının oranının Dünya'nın okyanuslarındakiyle benzer olup olmadığını görmek isteyecekler.

Bazı uzmanlar, erken Dünya'nın o kadar sıcak olduğunu düşündükleri için, suyunun büyük bir kısmını kaybettiğini düşünüyorlar, bu nedenle Bennu ile H₂O eşleşmesi bulmak, okyanuslarımız için hacim sağlamada asteroidlerin sonradan bombardımanının önemli olduğunu destekleyebilir.

Bennu'nun muhtemelen ağırlığının yüzde 5-10'u kadar karbon içerir. İşte ilginçliğin büyük bir kısmı burada yatıyor. Bildiğimiz gibi, gezegenimizdeki yaşam organik kimlik üzerine kuruludur. Su gibi, karmaşık moleküllerin genç Dünya'da biyolojiyi başlatmak için uzaydan teslim edilmesi gerekiyor muydu?

"Laboratuvardaki örneğin üzerinde yapılacak ilk analizlerden biri, onun içerdiği tüm karbon bazlı moleküllerin envanterini içerecektir," diyor NHM'den Prof. Sara Russell.

"Meteoritlere bakarak, asteroidlerin farklı organik moleküllerin bir hayvanat bahçesini içerdiği olasılıklı olduğunu biliyoruz. Ancak meteoritlerde, bunlar genellikle çok fazla kirletilir, bu nedenle bu örnek dönüşü, Bennu'nun ilk organik bileşenlerini gerçekten ne olduğunu öğrenme şansı verir."Prof Lauretta, "Aslında meteoritlerde proteinlerde kullanılan amino asitleri hiç araştırmadık çünkü bu kirletme sorunu yüzünden," diyor ve ekliyor: "Yani bu asteroidlerin yaşamın yapı taşlarının kaynağı olduğu hipotezini ne dediğimizi gerçekten ilerleteceğimize inanıyoruz. exogenous teslimat hipotezi."