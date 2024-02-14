Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin ve Kanada'nın savunma harcamalarını ciddi oranda artırdığını belirterek, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi.

Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere karşı herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğuna yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Stoltenberg, "Duyduğunuz eleştiriler öncelikle NATO ile ilgili değil. Bu, müttefiklerin NATO'ya yeterince harcama yapmamasıyla ilgili ve geçerli bir nokta." dedi.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"ABD yönetimleri tarafından, adil yük paylaşımı gereği Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın daha fazla harcama yapması gerektiği mesajı her zaman verilmiştir. İyi haber şu ki NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu."

Bu yıl NATO'nun 31 üyesinden 18'inin, geçen yıl belirlenen hedef doğrultusunda gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamasını beklediğini ifade eden Stoltenberg, geçen yıl bu ülkelerin sayısının 11 olduğunu anımsattı.

Stoltenberg, "Bu, yalnızca üç müttefikin hedefe ulaştığı 2014'e göre rekor bir rakam ve 6 kat artışa tekabül ediyor." dedi.

Genel Sekreter, yine de NATO'nun caydırıcılığını baltalamaya yönelik açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Caydırıcılık düşmanlarımızın zihnindedir. Moskova'da, hazırlığımız, bağlılığımız ve tüm müttefiklerimizi koruma kararlılığımız konusunda yanlış hesaplamalara veya yanlış anlamalara yer bırakmamalıyız." diye konuştu.