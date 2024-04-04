Brüksel, Ankara

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılışını yaptı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı üçüncü yılına girdi. Ukrayna özgürlüğü için savaşmaya devam ederken, müttefikler de Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyor. Savaş alanındaki durum zor. Bu, desteğimizi azaltmak için değil, artırmak için bir neden." diye konuştu.

Bakanların toplantıda NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin nasıl güçlendirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacaklarını bildiren Stoltenberg, müttefiklerin temmuzda Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlanırken, diğer yandan da Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu sağlamlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Stoltenberg, "Bu Ukrayna için olduğu kadar bizim güvenliğimiz için de önemlidir." dedi.

NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı basına kapalı devam etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

NATO, Ukrayna'ya desteği kurumsallaştırma ve uzun vadeye yayma arayışında

Öte yandan Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın devam eden savaşta Rusya'ya karşı savunmasının NATO'nun güvenliği için önemli olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını ve kendi güvenliğimize yatırım yapmak olduğunu pek çok kez ifade ettim." dedi.

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıda işbirliğini güçlendirme, desteği artırma ve Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme sürecinin ele alınacağını aktardı.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülebilir hale getirilmesinin de gündeme getirileceğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin nasıl kurumsallaşacağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yüzde 99’unun NATO müttefiklerinden sağlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bunun öngörülebilir, adil bir yük paylaşımı olduğundan ve kalıcı olacağından emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle desteği organize etmenin daha da güçlü yollarını arıyor ve NATO müttefiklerinden uzun vadeli bir mali taahhütte bulunmalarını tartışıyoruz. Elbette gönüllü katkıları memnuniyetle karşılayacağız ancak uzun vadede, kısa vadeli gönüllü katkılara daha az, güçlü NATO taahhütlerine ise daha fazla bağımlı olmamız gerekiyor."

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta, temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.