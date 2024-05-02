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Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

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