NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenleri hedef alan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Moskova'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Her yerde masum canların kaybı bir insanlık trajedisidir." mesajını paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ifade ederek, "Terör, yine savunmasız insanları hedef aldı. Uluslararası toplum terör belasına karşı kararlı bir şekilde birlik içinde kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.