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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Takımların yedek oyuncuları şöyle:

All-Star'da ilk 5'e giremeyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.

NBA 'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen listede milli basketbolcu Alperen Şengün yer almadı.

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