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Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.

Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.

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