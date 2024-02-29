Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan sonuçlar şöyle:

Konuk takımda ise Evan Mobley 25 sayı, 13 ribaunt, Caris LeVert 14 sayı, 15 asist, Darius Garland 23, Donovan Mitchell 19 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 35 sayı, 10 ribaunt, Nikola Vucevic 24 sayı, 13 ribaunt, Andre Drummond 17 sayı, 26 ribauntla "double double" yaptı. Ayo Dosunmu 21 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, uzatmaya giden maçta Cleveland Cavaliers'ı 132-123 mağlup etti.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Son çeyrekte 21 sayı geriden gelen Lakers, Los Angeles derbisini 6 sayı farkla kazanarak bu sezon 32. galibiyetini elde etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.