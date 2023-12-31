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Fransız kaleci Lloris, Los Angeles FC'ye transfer oldu

Fransız kaleci Lloris, Los Angeles FC'ye transfer oldu

Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey, 20 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Bulls'ta DeMar DeRozan 24 sayı, Coby White ise 20 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-92 mağlup etti. 76ers'ta sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Joel Embiid süre alamadı.

Warriors'ta Stephen Curry 25, Chris Paul ise 24 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Maçı kazanan Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti.

NBA 'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Mavericks, deplasmanda Warriors'ı 10 sayı farkla yendi.

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