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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, kupada Olympiakos ile berabere kaldı

Pistons'ta Jalen Duren 21 sayı, 12 ribaunt, Bojan Bogdanovic ve Jaden Ivey 19'ar sayı kaydetti.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Victor Wembanyama 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle NBA kariyerinin ilk "triple double"ını yaptı.

Rockets'ta forma giyen ve ilk yarıda skor üretemeyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ikinci yarıdaki 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Bulls'ta Coby White 30 sayı, 8 asistle oynarken, Zach Lavine 25 sayı, 13 ribaunt, Nikola Vucevic 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Karl-Anthony Towns'ın 25 sayı, 13 ribaunt, Naz Reid'in 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Anthony Edwards 29 sayı kaydetti.

Sahasındaki 18 maçı da kazanan Celtics, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

NBA 'e 10 maçla devam edildi. Jayson Tatum'un 45, Jaylen Brown'ın 35 sayıyla oynadığı maçta Celtics, rakibini 7 sayı farkla yenerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

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