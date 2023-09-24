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Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.

Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.

BİTLİS AA- Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası 'ndaki bozayı lar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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