Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gece geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Türkiye 'ye yapacağı resmi ziyaret in ertelendiğini duyurdu. Ayrıca ziyaretin yeniden programlanacağını da aktardı. İsrail basınınında yer alan habere göre, Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebileceği söylendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.