Haber: Damla Oya Erman

İşte yaklaşan içeriklerden birkaçı...

16 Ağustos: Johnny Depp ve Amber Heard Davası gündemi sarsmaya devam ediyor!



Hollywood'un ünlü isimlerinden Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava, 16 Ağustos'ta da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü çiftin hukuk mücadelesi ve ilişkileri, magazin dünyasının nabzını tutanlar için ilgi çekici bir konu olmaya devam ediyor.

24 Ağustos: "Ragnarok" yeniden karşınızda!



Heyecan dolu bir hikayeye sahip olan "Ragnarok", 24 Ağustos'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mitolojik unsurları modern dünyayla buluşturan dizi, Norveç kasabasında geçiyor. Tanrılar, güçlerini tekrar kazanmak için insan dünyasına geri dönüyor. Efsanevi bir savaşın habercisi olan bu dizi, hem mitoloji meraklılarını hem de dramatik hikayelere ilgi duyanları ekran başına kilitlemeye aday.

31 Ağustos: "One Piece" sevenler için uzun bekleyiş son buluyor!



Anime dünyasının en popüler serilerinden biri olan "One Piece", 31 Ağustos'ta Netflix platformunda boy gösterecek. Korsanlar, hazine arayışları ve macera dolu anlarla dolu bu anime, uzun bir bekleyişin ardından izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Denizlerdeki bu epik yolculuk, anime tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!

8 Eylül: Gerçek ajan hikayeleri sizi büyülemeye geliyor!



Casusluk dünyasının gerçek hikayelerine meraklıysanız, 8 Eylül'de "Gerçek Ajan Hikayeleri" dizisi tam size göre! Tarihin en gizli operasyonlarını ve ajanların hayatlarını ele alan bu belgesel tarzındaki dizi, gerilim dolu anları ekrana taşıyacak. Sizi ajanların gözünden dünyanın dört bir yanındaki olaylara tanıklık etmeye davet ediyoruz.

8 Eylül: "Yanık Kokusu" ile aşk ve dram bir arada!



Dramatik hikayelerden hoşlananlar için "Yanık Kokusu", 8 Eylül'de ekranlara gelecek. İmkansız bir aşkın ve geçmişle hesaplaşmanın izini süren bu dizi, duygusal derinliğiyle izleyicileri etkilemeye aday. Karmaşık ilişkiler ve iç içe geçmiş yaşamların anlatıldığı bu dizi, romantizmin ve dramın kusursuz bir karışımını sunacak.

7 Eylül: "Alpinist: Dağcı" doğayla iç içe bir hikayeyle geliyor!



Doğanın gücüne hayranlık duyanlar için 7 Eylül'de "Alpinist: Dağcı" belgeseli yayınlanacak. Dağcılığın ve zirveye ulaşmanın ne kadar büyük bir özveri gerektirdiğini gözler önüne seren bu içerik, izleyicilere unutulmaz bir macera sunacak. Dağların zirvesine tırmanmanın verdiği duyguları keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir belgesel.

Netflix, Ağustos ve Eylül aylarında izleyicilere zengin ve çeşitli içerikler sunmaya hazırlanıyor. Efsanevi mitlerden, gerçek hayattaki casus hikayelerine; anime dünyasının sevilen serilerinden, dramatik aşk hikayelerine kadar birçok farklı türde içerik izleyicileri bekliyor olacak. Siz de bu heyecan dolu içerikleri kaçırmamak için hazır olun!