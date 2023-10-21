Haber: Damla Oya Erman

Müze Başkanı Sean M. Decatur, "Tıp okullarına vücutlarını incelemek için bağışlayanların küçük bir istisnası dışında, hiç kimse kalıntılarının bir müze koleksiyonuna dahil edilmesine izin verdiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Müzenin yakın zamanda güncellenen koleksiyon politikasında, müzenin "arkeolojik sitelerin, kültürel anıtların veya insan gömme yerlerinin sorumsuzca tahrip edilmesini veya yok edilmesini destekleyebilecek koşullar altında toplanmış veya bulunmuş herhangi bir öğe veya toplamı bilinçli bir şekilde edinmeyeceği" belirtilmiştir.

Decatur, 12 sergi vitrininden iskeletlerin ve mumyaların, ayrıca insan kemiklerinden yapılmış veya içeren müzik aletleri ve boncukların kaldırılacağını belirtti.

Müzenin koleksiyonundaki binlerce iskelet kalıntısından, Decatur'ın açıklamasına göre, %26'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli halklara ait. Diğer kalıntıların çoğu yurtdışından gelmiştir.

Müze ayrıca, 1900'lerin başında bir yol inşaat projesi sırasında New York'taki bir mezarlık alanından çıkarılan beş köle siyah insanın kalıntılarını da elinde bulunduruyor.

Müze sözcüsü Kendra Snyder, CNN'e yaptığı açıklamada, sergide bulunanların sadece koleksiyonunun çok küçük bir yüzdesi olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık MÖ 1000 yılında Moğolistan'da bir savaşçının gömülmesinin yeniden yapıldığı sergide sergilenen tam bir insan iskeletini, insan kemiklerinden yapılmış 19. yüzyıl Tibet önlüğünü ve Meksika ve Güney Amerika Salonu'nda Aztek müzik aletleri hakkında sergilenen insan kemiklerinden yapılmış enstrümanları içermektedir.

Decatur, mektupta, "Sergide bulunan hiçbir öğe, insan kalıntılarının bazı durumlarda nesnelerle aynı seviyede veya aynı düzlemde sergilendiği etik sorunları dengeleyecek kadar serginin amaçları ve anlatısına zorunlu değildir" dedi.

"Bu, bazı durumlarda şiddetli trajedilerin kurbanları veya kötüye kullanılmış ve sömürülmüş grupların temsilcileri olan atalarımızdır ve kamusal sergileme bu sömürüyü sürdürmektedir."

Decatur, politika değişikliğinin, "insan kalıntıları koleksiyonunun karmaşık mirasını" ele almak ve ileriye dönük önceliğin kalıntıların uygun bir şekilde saklanmasına odaklanacağı bir girişim olduğunu söyledi.

"Özellikle sergi öğeleri kültürel nesnelerse, bu, yaşamış bireylerin kalıntılarının koleksiyonların korunmasını yeniden değerlendirdiğimiz bu dönemde atılması gereken uygun bir adımdır" diye ekledi.

Müze, mektupta, 19. ve 20. yüzyılda araştırmacıların insan kalıntılarını kullanarak "beyaz üstünlüğüne dayalı derinlemesine hatalı bilimsel gündemleri" ilerlettiğini ve "ırksal hiyerarşi modellerini pekiştirebilecek fiziksel farklılıkların belirlenmesi" anlamına geldiğini kabul etti. "İnsan kalıntıları koleksiyonları, aşırı güç dengesizlikleri sayesinde mümkün oldu," dedi.