Ankara

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri New York'ta belediye başkanı konutunun önünde gösteri düzenledi.

Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alınırken, bir protestocunun da gözaltına alındığı sırada "bilincini kaybettiği" öne sürüldü.

Diğer yandan paylaşımlarda, protestocuların polis olduğunu iddia ettiği Gilot Lemorin adlı sivil giyimli kişinin, kendini polis olarak tanıtmadan protestoculara saldırdığı öne sürüldü.

Lemorin'in "ateşkes" sloganları atan protestocuları uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Videoda Lemorin'in barikatları ittiği sırada protestocularla arasında arbede yaşandığı görülüyor.