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CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Öte yandan iç hat uçuşlarının yeniden başladığı ancak kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

Güvenlik endişesiyle, yasaklanan bölgelerin nereler olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada, söz konusu kurum ve kuruluşların askeri bölgelerde çalışma yürütmelerinin yasaklandığı belirtildi.

Tunus ile İtalya İçişleri Bakanları düzensiz göç sorununu görüştü

Tunus ile İtalya İçişleri Bakanları düzensiz göç sorununu görüştü

Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren BM ve STK'lerin çalışmalarına dair bilgi paylaşıldı.

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