Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, ocak ayından bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesinde kolera salgınının yayıldığını açıkladı. Bu süre zarfında 1528 kolera vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e ulaştı.

Salgınla İlgili Detaylar

Yüzde 3,5 olan vaka ölüm oranı, Nijerya'yı "yüksek risk" seviyesine getirdi.

Hükümet, Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçirdi.

Geçmişteki Salgınlar

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kolera, "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bir hastalık.

Altyapı Sorunları

Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklar da sıkça görülüyor.