BURSA- Nilüfer’de her akşam farklı bir mahallede organize edilen yaz konserleri, mahallelilerin de katılımıyla keyifli şekilde devam ediyor. Temmuz ayı boyunca organize edilen konserlerin son durağı Ertuğrul Mahallesi oldu. Şefliğini Filiz Başıbüyük’ün üstlendiği Nilüfer Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden değerli eserleri seslendirdi. Programı mahalleliler ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de izledi. Mahalle sakinleri, nağmeler eşliğinde günün stresini attı. Koroyla birlikte bir şarkı seslendiren Başkan Erdem, konserin sonunda, Başıbüyük’e çiçek vererek tüm koroyu kutladı.

Her akşam saat 21.00’de Nilüfer’in farklı mahallelerinde ücretsiz gerçekleşen yaz konserleri, 21 Temmuz Cuma akşamı Konak Mahallesi Pazar Alanı’ndaki program ile sona erecek. Etkinlikler kapsamında Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performanslarını sergiliyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL