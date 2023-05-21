Ankara

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Nuggets, sahasındaki ilk iki maçtan sonra Lakers deplasmanında da kazandı.

Nuggets'ın oyun kurucusu Jamal Murray 37 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle mücadelenin en etkili ismi oldu. Nikola Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Michael Porter da 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis'in 28 sayı, 18 ribaunt, LeBron James'in 23 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Austin Reaves'in 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Nuggets, yine Lakers'ın sahasında oynanacak 4. maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükselecek.

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AA