Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ocak-eylül dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştı. Eylülde limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 12 milyon 47 bin 178 ton olurken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 19 milyon 977 bin 793 tona çıktı. Eylül ayında dış ticaret taşımaları ise 32 milyon 24 bin 971 tona yükseldi."

Uraloğlu, eylülde limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 129 bin 357 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

Eylülde kabotajda taşınan yük miktarının 5 milyon 304 bin 691 ton olduğuna işaret eden Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 6 milyon 838 bin 105 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Bu limanı 6 milyon 674 bin 548 tonla Aliağa ve 5 milyon 385 bin 760 tonla İskenderun Bölge Liman başkanlıkları takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Taşınan yüklerin cinsleri

Uraloğlu, eylülde bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taşkömürü olduğunu kaydederek, limanlardan 2 milyon 527 bin 325 ton briketlenmemiş taşkömürü yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunu slab ve fuel oilin izlediğini anlatan Uraloğlu, "Eylülde portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde 861 bin 920 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini, buğday ve mahlut, fuel oil takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve motorin yük cinsleri takip etti." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, eylülde deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD ve İsrail'e yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti.

İthalatta en fazla yük elleçlemesinin ise Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylülde limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 24 bin 971 ton yükün yüzde 7,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylülde Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı 2 milyon 459 bin 999 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Yabancı bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı ise 29 milyon 564 bin 972 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı."

Uraloğlu, eylülde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 63 bin 943 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 9 milyon 369 bin 438 TEU'ya çıktığını belirtti.