İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 10 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 9 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

AA