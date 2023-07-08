Ankara

ODTÜ'de düzenlenen etkinliğe akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra önceki dönem mezunlar ve aileleri katıldı.

Program kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi, öğrenci, mezun ve akademisyenlerin dileklerinin yazılı olduğu mektuplar, çizdikleri resimler ve çekildikleri fotoğraflar, 2048 yılında açılmak üzere hazırlanan çelik kapsüle yerleştirildi.

Kapsül, törenle önceden hazırlanan derin çukura indirilerek kapağı kilitlendi. Kapağı açabilecek ve özel tasarlanan tek anahtar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'e teslim edildi.

Kök, zaman kapsülü çalışmasının 2016 yılında bir bölümde yapıldığını, üniversite kapsamında ise ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece öğrencilerimizden değil, tüm çalışanlarımızdan, akademik ve idari personelimizden, mezunlarımızdan hatta vakıf okulumuzdaki ilk ve ortaokul çağında olan öğrencilerimizin 2048 yılından ne arzuladıklarını, ne düşündüklerini içeren yazılar aldık. Ben de yazdım, herkes yazdı. Bundan 25 yıl sonra, 11 Temmuz 2048'de açıldığında umarım burada indirilişine şahit olan büyük bir çoğunluğunun burada olmasını umuyorum."

Katılımcılara 25 yıl sonrasıyla ilgili sorular yönelttiklerini dile getiren Kök, "'Mesela 2048 yılındaki en güncel meslek ne olacak?' ya da '2048 yılında en önemli buluşlar ne olacak?' Hatta biraz daha açarsam, '2048'in şampiyonu kim olacak?' gibi başka sorular sorduk. Oldukça büyük bir katılım oldu. Umarım açıldığında hem ülkemiz hem de dünyamız için 2048, çok güzel bir yıl olur." diye konuştu.

Kök, zaman kapsülünü açmak için sadece bir anahtar bulunduğuna işaret ederek, "Herhalde her rektör 2048'e kadar devrederken ilk önce anahtarı devredecek gibi geliyor bana. Bu da çok anlamlı. Zaman çok çabuk geçiyor. 2048'de ben de görmek isterim." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler için KKTC'den geldi

ODTÜ'den 1982 yılında mezun olan 64 yaşındaki Mehmet Çağlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşadığını ve etkinlik için bu sabah Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Çağlar, 25 yıl sonra 89 yaşında olacağını ve ODTÜ'de kapsülün açılışına şahit olmak istediğini ifade ederek, "Bu sevgi ve barış yolculuğunda daha güzel günlere ulaşacağımız 25 yıl sonra, kapsül açıldığında orada olmayı temenni ettim." şeklinde konuştu.

ODTÜ'de finansal matematik alanında yüksek lisans öğrencisi olan Firdevs Nur Uykun da "Ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşacağını düşünüyorum. Bütün ODTÜ mezunları, kendim ve arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz, ülkemiz çok daha iyi noktalara gelsin diye. Buna dair temennilerimizi bıraktık." şeklinde konuştu.

AA