ESKİŞEHİR- Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi’nin yanında bulunan Arasta Çarşısında gerçekleşen dinleti ve halk dansları gösterisi ile Odunpazarı’nda adeta Kırım rüzgarı esti.

Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Hasan Kırımer, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Kırım Ailesi İnisiyatif Başkanı Anife Kurtseyit, İstanbul Kırım Derneği Başkanı Celal İçten, Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“ODUNPAZARI BELEDİYESİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR!”

Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi öncesinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile ilgili bilgi verdi. Müzenin oluşmasında emeği bulunan Hasan Kırımer’e teşekkür eden Başkan Kurt, “Onun sayesinde müze yepyeni bir hale geldi” dedi. Odunpazarı’na gelenler kendilerini Kırım’a gelmiş gibi hissediyor ise müzenin amacına ulaştığını kaydeden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bütün Türkiye’yi bu müzeyi gezmeye bekliyorum. Çünkü Kırım tarihini bu müzede öğrenmemiz mümkün. Eksik kalan kısmını da müzenin alt tarafına yapmış olduğumuz kütüphanede yapılacak olan çalışmalarla tamamlamak mümkün. Dünyanın kadersiz bazı kara parçaları vardır. Kırım, bunlardan birisi. Avrupalı geçmiş, ezmiş. Geri dönerken gene ezmiş. Rus kovalamış, ezmiş. O, geri dönerken gene ezmiş. Şuanda 1783’deki durumdan çok farklı bir durumda değiliz. 2014’den beri de Rusya, yeniden ilhak etti ve Kırım şuanda Ruslar tarafından yönetilmekte. Kırım halkı bundan memnun değil. Kırım halkının büyük bölümü Kiev’e gitti. Yeni bir göçle karşı karşıya kalmış iken, bu sefer Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle çocuklarımız canlarını kurtarmak için burada. Eskişehir’de 1.5 yıldır kültürlerini yaşatmak için mücadele ediyorlar. Kırım halkı Özbekistan’da da bu mücadeleyi

verdi. O nedenle yabancı olmadığımız bir mücadele yolu. Onlara başarılar diliyorum. Onların her zaman arkasındayız. Bu bölgede Kırım Tatar müziğinin yaşaması ve folklorunun oynanması Eskişehirliler için önemli bir görevdir. Odunpazarı Belediyesi buna aracı oluyor ise görevini yerine getiriyor demektir. Biz, iş yapmak; hizmet vermek için varız. Bütün çocuklarımızın, gençlerimizin Kırım tarihini öğrenmesi gerekiyor. Bunun da bizler tarafından öğretilmesi gerekiyor.”

BAŞKAN KURT’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Kırım Tatarları tarihi ile ilgili bilgi veren Hasan Kırımer, Kırım Tatarlarının her türlü sindirme hareketlerine rağmen ırklarının devamında bilinebilmesi için kültürlerini devam ettirdiklerini belirtti. Kitaplar, basın ve müzelerin bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Kırımer, “Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi adlı müzemiz de hem eskileri hem şimdiki zamanın modern objelerini bünyesinde barındırmaktadır. Başkan Kazım Kurt’un desteği ile müzemiz belediyeler arası yarışmalarda derece almıştır. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi. Kırım Ailesi ile ilgili de bilgi veren Kırımer, “Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan halkımızın kurduğu Kırım Ailesi isimli birliktelik, gerekli ortamı sağlayarak çocuklarımızın bilimsel ve kültürel eğitimlerine katkı sağlamıştır. Türkiye’de de yine çocukların okul, online eğitim, spor, müzik ve halk dansları gibi konularda devamlı faaliyet yürütmektedirler” diye konuştu.

“ODUNPAZARI BAHÇESARAY’A BENZİYOR!”

Etkinlikte konuşma yapan bir diğer isim de Kırım Ailesi İnisiyatif Başkanı Anife Kurtseyit oldu. Yaklaşık 1.5 yıl önce Eskşişehir’e geldiklerini söyledi. Eskişehir’in Kırım Tatar başkenti olduğunu dile getiren Kurtseyit, Odunpazarı evlerinin Bahçesaray’a benzediğine dikkat çekti.

Odunpazarı’na geldiklerinde kendilerini Bahçesaray’da gibi hissettiklerini vurgulayan Kurtseyit, “Her şey o kadar güzel vatanımıza benziyor. Tüm sokaklar Bahçesaray’a benziyor. Eskişehir’de ilk gördüğüm yer bu Kırım Tatar Müzesi oldu. O zaman o kadar duygulandım ki, çünkü bizim tarihimiz çok zor. Ama yine de Kırım Tatarı kültürü bu şehirde bu müzede yaşıyor” dedi. Çocukların Kırım Tattar kültürünü devam ettireceğine dikkat çeken Kurtseyit, Başkan Kurt’ta ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi’nin oluşmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ise yaptığı konuşmada, Başkan Kurt’a Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi’ne verdiği destek için teşekkür etti.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL