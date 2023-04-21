MANİSA AA- Salihli Kudret Demir Ortaokulunda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın ile Altınordu Ortaokulunun sosyal bilgiler öğretmeni eşi Ayşe Gözaydın, DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nden seçtikleri öğrencilerle, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" kategorisinde TEKNOFEST 2023'e başvurdu.

Çalışmalarını Salihli Atatürk Yüzme Havuzunda yürüten öğretmen çift, TEKNOFEST'te birbirlerine rakip oldu.

Ertuğ Gözaydın ve öğrencileri "Zağanos ROV" ve Ayşe Gözaydın ve ekibi ise "Alsancak ROV" adını verdikleri tasarımlarıyla bu ay sonu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te finale kalmayı başardı.

Ayşe Gözaydın, AA muhabirine, eşi Ertuğ Gözaydın'ın 3 yıldır İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldığını hatırlattı.

Eşinin yardımı ve desteğiyle aynı yarışmaya öğrenci hazırladığını aktaran Gözaydın, şöyle konuştu:

"Benim takımım daha çok kız öğrencilerden oluşuyor. Hatta kendi kızlarımı da takıma aldım ve küçük görevler de vererek, onları da bu sürece dahil etmeye çalıştım. Bizim aile içinde yaptığımız için güzel bir etkinlik haline geldi. Finale kaldıktan sonra eşimle aramızdaki rekabet ev hayatına da yansıdı. Sizin robotta neler var, ne eksik, ne fazla, biz de bunu ekleyelim gibi konuları konuşuyoruz. Birbirimizden tüyolar almaya çalışıyoruz. Eşimin tecrübesi daha iyi olduğu için onun robotu biraz daha öne çıktı."