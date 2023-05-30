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MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

ANKARA AA- Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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