Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında Pendik Stadı'nda 2-0 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pendikspor'un savunma yapmasını beklediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bekleyeceklerini tahmin ediyorduk. Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya doğru yayılma ve üçüncü bölgede üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. Hem yavaş oynadık hem de doğru tercihler yapmadık. Bu da bizim pozisyona girmemizi zorlaştırdı. İkinci yarı Barış Alper'in girmesi sol kanadın da çalışmasını sağladı. Devamında Mertens ve Bakambu'nun girmesiyle bir enerji geldi. Oyunda gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar oldu. Ardından da goller geldi. Bence bizim için önemli bir galibiyet oldu. Eksiklerimiz de vardı. Ancak kadromuzdaki bütün oyuncular olumlu performans sergiledi. Hepsini tebrik ediyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi sonrası bu tür maçlar zordur. Stadın atmosferi işi zorlaştırır ama ikinci yarı verdiğimiz reaksiyonla kazandık." diye konuştu.

Maçın devre arasında oyuncularını uyardığını vurgulayan Buruk, "İlk yarıda bir ritim yoktu. Çok yavaş oynadık. Daha dikine oynamamız gerekiyordu. O yüzden uyanmaları gerektiğini söyledim. Devre arasında da oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili şanslar yakaladık." şeklinde görüş belirtti.

"Sol bekle ilgili değişik şeyler deniyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Türk oyuncu kontenjanını sol bekte kullandıklarını ve bu mevki için devre arasında transferi düşünebileceklerini söyledi.

Okan Buruk, ara transfer döneminde sol bek transferi düşünebileceklerini belirterek, "Sol bekle ilgili değişik şeyler deniyoruz. Burada Türk kuralı da bizi bağlıyor. Tercihimizi orada kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynayıp olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Şimdi ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz. Ancak şu anda düşünmemiz için erken. Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz. Devamında bununla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı yarattı"

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri Bayern Münih'in Kopenhag ile berabere kalmasının kendilerinde hayal kırıklığı yaşattığını dile getirdi.

"Devler Ligi"nde şanssız bir kura çektiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı yarattı. Şanssız fikstürü çeken takım biziz. Üçüncü ve dördüncü maçı Bayern Münih ile oynadık. Bayern'in hep kazanarak gittiğini biliyoruz. İlk defa rotasyon yaptılar ve maçın içinde kazanmak istiyormuş gibi bir görüntü sergilemediler. Yoğun fikstürde rotasyon ve oyuncuların yüksek performansta devam etmesini engelleyen faktörler oluyor. Bayern Münih'in Manchester United'a karşı son maçındaki beklentim yüksek. Biz de son hafta Kopenhag deplasmanında kazanıp orada bitirmek istiyoruz."

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ülke puanı için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde farklı yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Ülke puanı için Avrupa'da kazanmamız, turları geçmemiz çok önemli. Bunun için bütün takımlar çaba sarf ediyor. Bu, bazen oluyor, bazen olmuyor. Bir şey diyemeyiz. Bazen sakatlıklar da oluyor. Ancak biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Prestij açısından Galatasaray, hem oynadığımız oyun hem stadımız ve seyircimiz hem de dışarı verdiğimiz mesaj ile imaj açısından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne renk kattı. Devam da etmek istiyoruz. Kendi üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bütün takımların üstüne düşeni yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Beşiktaş'ın şansı kalmadı ama biz ve Fenerbahçe için şans devam ediyor."

"Erencan önemli mesafe katediyor"



Buruk, kendi altyapılarından çıkan Pendikspor'un santrforu Erencan Yardımcı'yı takip ettiklerini belirtti.

Erencan'ın hem Pendikspor'da hem de Ümit Milli Takım'da iyi performans gösterdiğini aktaran Buruk, "Erencan önemli bir mesafe katediyor. Hem Pendikspor'da hem de Ümit Milli Takım'da goller atıyor. Formda bir oyuncu. Hızı ve hava toplarındaki özellikleriyle iyi şeyler yapmaya çalıştı. İnşallah o da Türk futbolu için önemli bir forvet olur. Biz de takip ediyoruz. Avrupa'dan da çok takip eden var. Genç oyuncuların ortaya çıkması bizi sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.