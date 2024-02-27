Mükemmel oynamamalarına rağmen kazandıklarını aktaran Buruk, "Karşımızda oynayacak, yetenekli bir takım olduğunu biliyorduk. Savunma anlamında ligin iyi takımlarından biri değil ama hücum ve orta sahada kaliteli bir takım. Bugün de kaliteli işler yaptılar. Maça iyi başlamadık ama 1-0 öne geçtik. Ardından 2 tane ikinci golü bulup maçı rahatlatacak pozisyon geldi. Sonra 1-1 oldu. Devamında iki takımın da atakları oldu. Kanatlardan hücumda etkili olduk. Özellikle çıkarken pas hatalarımız çok fazlaydı. Sparta Prag maçında da bunu yaşadık. Devre arasına 2-1 üstün girdik. İkinci yarı daha dengeli ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Mükemmel oynamadık. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Rakibimiz sekiz gün boyunca bize hazırlandı. Biz bu süreçte çok fazla maç oynadık. Kaybedilen bir maçtan sonra ilk karşılaşma zordur. Maçın başındaki oyunu oturtamamamızın nedenlerinden biri buydu." diye konuştu.

Mauro Icardi'nin cezasının maça saatler kala açıklandığını hatırlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Tüm hazırlığımızı Icardi ile yaptık. Tedbirsiz olarak sevk edildiği halde maçtan saatler önce futbolcumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Bu, dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü oynansaydı Icardi sahada olacaktı. Pazartesi olduğu için oynayamadı. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Olumsuz bir haftanın ardından Icardi'nin bu hafta oynatılmaması bizi psikolojik anlamda geri itti. Genel olarak baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yoğun fikstürde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. 25 Temmuz'dan bu yana 43 maç oynadık. Bu kadar sert bir fikstürde ligde rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Bu da kolay bir şey değil. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen iyi oynamadan kazanıyorsunuz. Ana amacımız kazanmak. Bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız. Bundan sonra 3 gün arayla 2 maç yapacağız. Zor bir periyottan geçiyoruz ama devamında haftada tek maça düşeceğiz. Avrupa'dan elenmeyi istemiyorduk ama iyi yanından baktığımızda son bölümde lige daha çok odaklanacağız."

"Montaj görüntüler çıktı"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Mauro Icardi'nin ceza almasına neden olan MKE Ankaragücü maçındaki görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü.

MKE Ankaragücü müsabakasının üzerinden çok zaman geçtiğini aktaran Buruk, "Montaj görüntüler çıktı. Icardi'nin net hatırladığı bir şey yok. Maç içinde birçok oyuncu ile ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin Türkiye'de bu tür şeylerin içinde hiç olmadı. Sadece futboluyla ön plana çıkan, Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan biri. Bugün oynamaması üzdü ve onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maç için hazır hale gelecek. Oynamaması hepimiz için sürpriz oldu. Bir anda bu kadar önemli oyuncunun dışarıda kalması bizim için zorlayıcı bir unsurdu." ifadelerini kullandı.

Hedef Galatasaray'la 5. yıldız

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla 5. yıldızı almak istediğini söyledi.

Hedefleri sorulan 50 yaşındaki teknik adam, "Burada yeniden şampiyonluk yaşamak çok önemli. İlk hedefim bu. İleride ne olacağına bakacağız. Asıl hedefim Galatasaray'da olmak. Şampiyonluklarla beşinci yıldızı takabilmek." diye konuştu.

"Zaha beklentilerimizi karşılamadı"

Okan Buruk, sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'nın beklentileri karşılamadığını söyledi.

Bu sezon resmi maçlarda 10 gol atan Fildişi Sahilli yıldızla ilgili Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transfer Derrick Köhn'ün performansıyla ilgili, "Köhn, bence iki maçta da takıma ve oyuna uyum sağladı. İnanılmaz sıcak, takım içine çabuk girdi. Herkesle kaynaştı. Sosyal yönü kuvvetli, sempatik bir oyuncu. Soyunma odasına çok hızlı uyum sağladı. Bu çok güzel bir şey. Bizim açımızdan sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü yapılacak Beşiktaş derbisi ile ilgili konuştu.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Buruk, "Zor bir deplasman. Zor bir maç olacak. Rakibimiz, son maçlarını gol yemeden kazandı. Özellikle güvenli bir oyunu seçiyorlar. Topu zaman zaman rakibe veriyor. Bizim için kazanmak çok önemli. Bunun için gideceğiz. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak. İyi ve formda oyuncular var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ana hedefimiz kazanmak. Liderliğimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"Sparta Prag maçında kendimi suçladığım birçok şey oldu"

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri Sparta Prag maçında kendini suçladığı şeyler olduğunu dile getirdi.

Buruk, 4-1 kaybettikleri müsabakayla ilgili, "Benim de formda olduğum veya hata yaptığım maçlar da var. Bazen de eliniz kolunuzun bağlandığı maçlar oluyor. Sparta Prag maçında defansif olarak hamle şansımız yoktu. Nelsson'un kırmızı kart cezalısı, sakat ve kadroda yazmadığımız oyunculara baktığımızda bazen elinizden bir şey gelmiyor veya yaptığınız hamleler karşılık bulmuyor. Sparta Prag maçında kendimi suçladığım birçok şey oldu. Daha iyisini yapabilirdim. Kazanıyoruz, ligde önemli bir puana ulaştık. Böyle devam edersek rekor kırabiliriz. Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Mauro Icardi döndüğünde, kadromuz tam olduğunda daha iyi işler yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen yeni transfer Serge Aurier'in durumuyla ilgili, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Hakim Ziyech'in de önümüzdeki hafta takıma katılacağını düşünüyoruz. Ndombele yarın büyük ihtimalle başlayacak. Bir hafta sonra sakatsız olmak istiyoruz. Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.