Sarı-kırmızılı teknik adam, golcü futbolcuları Mauro Icardi'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Icardi bizimle sezon başı kampı yapmadı. Takıma çok geç katıldı. Çok hızlı bir şekilde takımın içine soktuk. O da en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz takip ediyoruz. Hem kilosunu verdi hem yağ oranı düştü. Gün geçtikçe daha hazır duruma geliyor. Onun kalitesi, oyun içinde yaptıkları, zekası ve golcülüğü birçok şeyin üstüne çıkıyor. O yüzden gün geçtikçe forma giriyor. Biz de onu hep kullanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda belki yorulduğu yerde onu dinlendirme şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.

AA