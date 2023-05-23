Ankara

Topaloğlu, geçen hafta olimpik sporcuların Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın 2. ayağında, para okçuların ise Çekya'daki Avrupa Kupası'nın 1. ayağında mücadele ettiğini belirtti.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 3 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Topaloğlu, "Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya aldı. Makaralı yayda hem erkek hem de kadın milli takımlarımız üçüncü oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yakaladığımız başarıyı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sürdürmek asıl hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Kupası 1. ayağında en fazla madalya kazanan ülke olduk"

Abdullah Topaloğlu, para okçuların ise Türkiye Okçuluk Federasyonu bünyesinde ilk kez uluslararası faaliyete katıldığına dikkati çekti.

Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın ilk ayağında Türkiye'nin madalya sıralamasında zirvede yer aldığını vurgulayan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa Kupası'nın ilk ayağı öncesi sporcularımızın iyi bir hazırlık dönemi geçirmelerini sağladık. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ekip oluşturduk. Kafilemizde yönetici ve teknik ekibin yanı sıra fizyoterapist, psikolog, hemşire ve paramedik arkadaşlarımız yer aldı. Her yönüyle iyi bir ekip işi oluştu ve Avrupa Kupası'nın 1. ayağını Türkiye olarak 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladık. Organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke olduk. Olimpik ve para okçularımız sezona iyi bir başlangıç yaptı."

Federasyon başkanı Topaloğlu, olimpik branşta olduğu gibi para okçulukta da sistem dahilinde ilerleyeceklerini ve sürdürülebilir bir başarı yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

Topaloğlu, elde edilen madalyalardan dolayı sporcu, teknik ekip ve ailelerini tebrik etti.

AA