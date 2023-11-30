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Salon Türkiye Şampiyonası (11-15 Aralık / Yeri belli değil)

2024 yılında öne çıkan organizasyonların programı şöyle:

Para okçuluk ta ise Paris 2024 için son kotalar mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde dağıtılacak. Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na İtalya ev sahipliği yapacak.

Salon Avrupa Şampiyonası şubat ayında Hırvatistan, Açık Hava Avrupa Şampiyonası ise mayısta Almanya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre, okçulukta 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Dünya Kota Yarışması ile 2024 Dünya Kupası'nın 3. ayağı haziran ayında Antalya'da düzenlenecek.

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