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Klasik yay karışık takımda da Japonya altın, Güney Kore gümüş, Hindistan bronz madalya aldı.

Klasik yay erkekler takımda Güney Kore birinci, Fransa ikinci, Çin üçüncü, kadınlar takımda ise Güney Kore birinci, Fransa ikinci, Japonya üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Xiaolei Yang (Çin) altın, Waka Sonoda (Japonya) gümüş, Alejandra Valencıa (Meksika) bronz madalya elde etti.

Klasik yay erkeklerde, Kim Woojin (Güney Kore) altın, Marcus D'almeida (Brezilya) gümüş, Dhiraj Bommadevara (Hindistan) bronz madalya kazandı.

Kupanın son gününde, klasik yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

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