Haber: Mert Osman Erman

Yunanistan, Rodos'tan daha fazla tahliye uçuşu için hazırlanıyor; aynı zamanda Corfu ve Evia adalarında yangınlar da devam ediyor.

Uzun süren sıcak hava dalgası hala etkisini sürdürüyor - Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 44°C'nin (111°F) üzerine çıkması bekleniyor.

Sicilya ve Puglia'daki yangınlar binlerce kişinin kaçmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgarlar ve kurumuş bitki örtüsü, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme ve yangın önleme çizgileri oluşturma konusunda birçok bölgede mücadele etmesine neden oluyor.

En yüksek ölüm sayısı şu ana kadar Cezayir'de yaşandı; 34 kişinin arasında, Algiers'in doğusundaki kıyı eyaleti Bejaia'da tahliye sırasında alevlerle çevrilen 10 asker de bulunuyordu. Bejaia, en çok etkilenen bölge olup ölümlerin 23'ünden sorumlu olduğu bildiriliyor.

Cezayir makamları Pazar gününden bu yana yangınların %80'inin kontrol altına alındığını açıkladı, ancak geniş çaplı bir yangın söndürme çabası devam ediyor ve bu, yaklaşık 8,000 personeli, yüzlerce itfaiye kamyonunu ve bazı uçakları içeriyor.

Komşu Tunus'ta da yangınlar devam ediyor ve sahil köyü Melloula'dan 300 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

Yunanistan'da, Çarşamba günü ülkenin 13 bölgesinden altısında yangın için "aşırı tehlike" uyarısı yapıldı.

Dünya Hava Durumu Atıf Grubu adlı iklim bilimcileri ekibi, bu ay Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki yoğun sıcak dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız olacağını söyledi.

Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia adasında iki pilot, Kanada tipi yangın söndürme uçağının bir uçuruma çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ada'nın başka bir bölgesinde ise bir adamın yanmış cesedi uzak bir kırsal barakada bulundu.

Rodos adasında son günlerde güneydeki evler ve tatil köylerinden 20,000'den fazla insan tahliye edildi. Bir havalimanı yetkilisi, Pazar ve Salı günleri arasında 40'tan fazla acil durum uçuşuyla 5,000'den fazla kişinin eve döndüğünü AFP haber ajansına bildirdi.

Turizm, Yunanistan'da işlerin beşte birini oluşturuyor ve bu sektör Rodos ve birçok diğer adalar için hayati öneme sahip. İngiltere Dışişleri Ofisi, etkilenen Yunanistan bölgelerine seyahatten kaçınmama konusunda bir uyarı yapmamış olsa da, turistlerin güncellemeler için tur operatörleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

Evia ve Corfu adalarında da binlerce kişi tahliye edildi ve diğer büyük tatil destinasyonlarından biri olan Girit de yüksek alarm durumunda.

İtalya, kuzeyde ölümcül fırtınalar ve Sicilya ile birkaç daha güney bölgesinde yangınlarla karşı karşıya kaldı.

Palermo yakınlarında yangına maruz kalmış bir tatil evinde 70'li yaşlarında bir çift ölü bulundu. Bir 88 yaşındaki kadın da şehrin yakınında hayatını kaybetti.

Catania şehrinin bazı bölgeleri kabloların 47.6°C'ye çıkan sıcaklıklarda yanması nedeniyle su ve elektriksiz kaldı.

Sicilya'nın doğusunda, anakarada Sicilya'nın doğusunda, 98 yaşında bir adam evinde alevler arasında sıkıştı ve kızı ile damadı onu kurtarmaya çalışırken yanıklarla yaralandı.

İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Foggia bölgesindeki bir yangın, otellerden ve kamp alanlarından 2,000 kişinin tahliyesini zorunlu kıldı. Yangın, Vieste'ye yaklaştı ve yakındaki bir milli parktan yayıldı.

Kuzeydeki fırtınalar, Salı günü iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - düşen ağaçların kurbanı oldular.

Tornado, dolu fırtınaları ve 110 km/saat (70 mph) hızında fırtına gibi şiddetli rüzgarlar Lombardiya ve diğer kuzey bölgelerini vurdu. Chiara Rossetti adlı 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Brescia ilindeki bir kamp gezisi sırasında çadırına bir ağacın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İtalya İçişleri Bakanı Nello Musumeci, "İtalya'da son on yılların en karmaşık günlerinden birini yaşıyoruz - kuzeyde yağışlar, tornado ve devasa dolu, merkez ve güneyde ise yakıcı sıcaklar ve yıkıcı yangınlar" dedi.

Yangınlar ayrıca Fransız Akdeniz adası Korsika'da da çıktı ve 130 km/saat (80 mph) hızındaki fırtınalar alevleri körükledi ve birkaç saat boyunca üç köy tehlike altında kaldı.