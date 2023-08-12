İSTANBUL- YBY Woods, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Yazdığı şarkı sözleri ve güçlü sesi ile müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Yıldız Tilbe, YBY Woods sahnesini dolduran 13 bin seyirciye unutamayacakları bir müzik şöleni yaşattı.

Sahneye efsaneler arasına giren Delikanlım şarkısıyla çıkan Tilbe’ye hayranları çiçeklerle sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı YBY Woods sahnesinde Ummadığım Anda, Sana Dayanamıyorum, Aşk Laftan Anlamaz Ki, Kandıramazsın Beni, Haberi Olsun ve Sana Değer gibi popüler şarkıları ve hareketli türküleri seslendirdi.

HABER: METE YILMAZ