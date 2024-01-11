Haber: Mert Osman Erman

Brandon Maseuli ve Yousef Rima olarak basında adları geçen erkekler, Lübnan kökenli uluslararası bir suç örgütünün parçasıdır.

Polis, grubun cinayet ve kaçırmalar gibi şiddet içeren suçları gerçekleştirmek üzere sözleşmeleri üstlendiğini söyledi.

Perşembe günü Sydney'de gözaltına alınan 26 yaşındaki Maseuli ve 20 yaşındaki Rima'ya çok sayıda suçlama yöneltilmiştir.

Bu suçlamalar arasında cinayet komplosu, kaçırma, suç örgütü yönlendirme ve çeşitli uyuşturucu ve soygunla ilgili suçlar bulunmaktadır.

Yetkililer ayrıca, offshore olduğuna inanılan 22 yaşındaki bir erkek için bir tutuklama emri başvurusu yapmışlardır.

Polis, Maseuli ve Rima'nın "başka bir ağ adına Sydney'in kuzeybatısındaki dört tanınmış erkeği öldürme konusunda komplo kurduklarını" söyledi.

Hedef alınanlar, dört OneFour üyesi rapçi olarak belirlenmiştir: Jerome "J Emz" Misa, Pio "YP" Misa, Spencer "Spenny" Magalogo ve Dahcell "Celly" Ramos. Beşinci üye Salec "Lekks" Su'a'nın neden hedef alınmadığı belirsizdir.

OneFour üyelerine yönelik komplo, rapçilerle iddia edilen suç örgütünün Sydney hücresini kiralayan grup arasındaki bir çatışma nedeniyle ortaya çıktı, Sydney Morning Herald'ın polis yetkililerine dayanarak belirttiği gibi.

Polis, Maseuli ve Rima'nın bir parçası olduğu Sydney hücresine dair geniş kapsamlı bir soruşturmanın bir parçası olarak iddiayı keşfetti. Ayrıca, 722 kg'dan fazla kokain içeren bir tane de dahil olmak üzere birkaç kaçırmayla bağlantılı olduğunu iddia ediyorlar.

Her iki şüpheli de Perşembe günü Liverpool Yerel Mahkemesi'nde görünmüştür. Kaution talepleri reddedilmiştir.

Avustralya'nın en tanınmış rap gruplarından biri olan OneFour, kendileri de birkaç kez Avustralya polisi ile karşı karşıya gelmiştir. Müzikleri genellikle karanlık temalar ve şiddet içeren sözler içerir; polis, bunun şiddeti teşvik edebileceğini iddia eder.

2019'da polis "güvenlik endişeleri" ifade ettikten sonra ulusal bir turu iptal etmek zorunda kalmışlardır.