Haber: Mert Osman Erman

OpenAI patronu Sam Altman'ın kovulmasının, ChatGPT'nin yaratıcısı olan şirkette "tehlikeli" bir keşif sonucu olduğu korkuları vardı.

Brad Smith, şok edici kovulmanın "temelde böyle bir endişeyle ilgili olmadığını" söyledi.

Microsoft, OpenAI'nın en büyük yatırımcısıdır ve Altman'ı geçen hafta şirkette yeniden görevlendirmeden önce onu işe almayı teklif etti.

Drama sırasında, ticari rekabetin AI sistemlerinin gelişimini ve teknolojinin ilerleme hızını nasıl şekillendirdiği konusunda bir spot ışığı düşürüldü.

X sahibi Elon Musk da dahil olmak üzere teknoloji figürleri, Altman'ın kovulmasının ve sonraki göreve getirilmesinin AI güvenliği üzerine bir anlaşmazlığın sonucu olduğunu öne sürdüler.

Smith, BBC'ye şunları söyledi: "Bence bu durum hiç de öyle değil. Sanırım açıkça yönetim kurulu ile diğerleri arasında bir sapma vardı.

"Daha önemli olanın, yerine yeni bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum. OpenAI ve Microsoft arasındaki ortaklık hala daha güçlü."

Altman, OpenAI'nın kurucu ortaklarından biriydi ve geçen yıl başlatılan devrim niteliğindeki sohbet botu ChatGPT'nin yüzü haline geldi.

Microsoft, Altman'ın OpenAI yönetim kurulu tarafından kovulmasının ardından ona öncülük edecek yeni bir gelişmiş AI araştırma ekibini yönetme görevi teklif etti.

Ancak onun göreve geri dönüşü, 700'den fazla OpenAI çalışanının yönetim kuruluna bir mektup imzalayarak Altman'ı yeniden göreve getirilmezse onu Microsoft'a takip edeceklerine dair bir tehdit içeren bir şirket isyanı sonrasında gerçekleşti.

Yönetim kurulunun bildirisinde, Altman'ın onlarla "sürekli dürüst olmadığına" inandıklarını ve bu nedenle liderliklerine "güven kaybettiklerini" belirttikleri dışında kovulma için herhangi bir neden açıklanmadı.

Smith, İngiltere'de gelecekteki AI kullanımını yönlendirmek için tasarlanmış olan gelişmiş veri merkezlerine 2.5 milyar poundluk bir yatırımı duyurmak üzere Londra'ya geldi.

Olayda şunları söyledi: "[Burada] yenilik konusundaki bu yatırımdan sadece İngiltere'nin faydalanma fırsatları yok, aynı zamanda Microsoft ve Google gibi şirketler arasındaki rekabetten de faydalanma fırsatları var. Bence gelecek buraya gidiyor.

"Ve son iki haftada open AI'yi destekleme konusunda yaptığımız şey, bunu daha da ileriye taşımaya yardımcı olacaktır."

AI'nın gelecek yıl insanları geride bırakacağına dair korkuların temelsiz olduğunu söyledi.

"Bir yıl içinde bilgisayarların insanlardan daha güçlü olduğu, sözde yapay genel zeka'nın ortaya çıkacağı kesinlikle hiçbir olasılık yok. Yıllar alacak, hatta birçok on yıl alacak."

