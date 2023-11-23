Haber: Damla Oya Erman



OpenAI, liderlik kriziyle sarsıldığı haftayı başladığı gibi ani bir sonla tamamladı. Şirketin geleceği üzerinde büyük etkileri olacak kısa ve esrarengiz bir açıklama geldi.

Sonuçlar bir yönüyle statükonun yeniden tesis edilmesiyle aynıydı: Sam Altman, CEO olarak geri getirilecek ve Microsoft ile derin ve karlı iş ortaklığı devam edecekti. Ancak anlaşma, OpenAI ve yapay zeka alanı için önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor.

Turbulent geçen hafta, Altman'ın kişisel zaferini; yaygın yapay zeka benimseme savunucularını ve ülkenin köklü elitlerinden bazılarını olumlu etkiledi. Ancak bu, teknolojinin uzun vadeli riskleri konusunda temkinli bir duruşa sahip yapay zeka eleştirmenleri için bir mağlubiyet olarak görüldü.

Kazananlar kimler?

Sam Altman: Altman, açıkça bu krizden galip ayrılan isim oldu. Cuma günü görevden alınmasının ardından, Altman hızla OpenAI personelinden geniş destek buldu. Şirket ile yönetim kurulu arasındaki derin uçurumu vurgulayan bir sadakat yemini imzalayan destekçilerle geri dönüşü, kendisi için kişisel bir doğrulamanın ifadesi olarak görülebilir.

Microsoft: Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin krizdeki rolünü küçümsemeye çalışsa da, Microsoft'un geleceğini etkileyen bir oyuncu olduğunu belirtmek önemli. Microsoft, OpenAI'ye yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım ve gerçekleştirdiği uzun vadeli ortaklıkla önemli bir etkiye sahip. Altman'ın geri dönüşü, Microsoft'un AI startup'ının nasıl yönetileceği konusunda güçlü bir etkiye sahip olabilir.

Yeni yönetim kurulu üyeleri: Bret Taylor ve Larry Summers'ın yönetim kuruluna atanması, OpenAI'yi ülkenin en zengin ve etkili elitleriyle daha da yakınlaştırabilir. Taylor, teknoloji endüstrisinin önde gelen şirketlerinden birinin eski CEO'su ve Twitter'ın dev satışının mimarı olarak öne çıkıyor. Summers ise Harvard Üniversitesi'nin eski başkanı ve etkili bir figür.

Kim kaybetti?

AI gelişimini yavaşlatma çabası: OpenAI'nin görevden alınan yönetim kurulu üyeleri, Altman'ın geri dönüşüyle birlikte mağlup oldular. AI'nın uzun vadeli riskleri konusundaki endişeleri temsil eden bu yönetim kurulu üyelerinin yerine daha geniş yapay zeka benimseme savunucuları atanması, bu perspektifin zayıflamasına neden oldu.

Anlaşma, yapay zekanın hızlı ticarileşmesine inanan Altman'ın ideolojisine rüzgar kazandırdı. Krizin fallout'unda, etkili altruizm için bir yenilgi olarak değerlendirilen bir perspektif kaybı yaşandı.

Bu anlaşma, uzun vadeli zararın yanı sıra yapay zekaya derin bir şüpheyle yaklaşan AI eleştirmenlerine yönelik olumsuz bir etki yarattı. Microsoft ve Altman gibi yapay zekayı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışan isimlerin şansları ise arttı. Bu, gelecek yıllarda yapay zeka gelişimi için belirsiz etkilere sahip olabilir.