Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET Mobil Uygulaması üzerinden erişilebilen ve 3-12 yaş arası çocuklar için hazırlanan özel platformda eğitici ve eğlendirici 159 farklı masal bulunuyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan OPET, "Masal İstasyonu" projesi ile araçla yapılan yolculukların çocuklar ve anne-babalar için daha konforlu hale gelmesini hedefliyor.

Böylelikle, çocuklara özel geliştirilen eğitici ve eğlendirici masallar sayesinde minik yolcular daha keyifli zaman geçirebilecekler.

Uygulamada aile, arkadaşlık, doğa, duygusal, eğitici, eğlenceli, hayvanlar, maceracı, merak uyandıran, müzik, tarih ve uzay kategorilerinde masallarla çocuklara zengin içerikler sunuluyor.

Masalları dinlemek için kullanıcıların OPET Mobil Uygulaması'na giriş yaparak "Masal İstasyonu" seçeneğini tıklamaları yeterli oluyor.

Masal İstasyonu, OPET'in çocuklara yönelik başlattığı projelerin ilk fazını oluşturuyor. OPET, İlerleyen süreçte farklı uygulamalarla da çeşitlenmeye ve gelişmeye devam edecek.

AA