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İkinci periyodun başında 21-21 eşitliği sağlayan konuk ekip, üstünlük kurduğu periyotta 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 35-28. Melih ve Hayes-Davis'in basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 12 sayılık farkla 48-36 önde gitti.

Karşılaşmanın başında Hayes-Davis ve Sertaç ile skor bulan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Aliağa Petkimspor, 8. dakikada Mahir Ağva'nın basketiyle 15-14 öne geçtiği periyodu 21-16 önde tamamladı.

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